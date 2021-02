Anche quest’anno torna Ecoforum, l’iniziativa di Legambiente giunta alla terza edizione, organizzata in collaborazione con l’Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise – Partner Enterprise Europe Network e l’Università degli Studi del Molise, con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare i cittadini rispetto ai temi dell’economia circolare e della raccolta differenziata. L’evento di quest’anno è realizzato in maniera differente rispetto alle scorse edizioni. La pandemia in atto ha comportato delle modifiche alle modalità di organizzazione di questa terza edizione che è proposta con uno speciale Tv. La qualità dell’evento è resa possibile grazie al coinvolgimento di esperti del settore pubblico e di quello privato che forniranno approfondimenti e spunti interessanti. L’iniziativa vedrà la presenza di rappresentanti degli Enti organizzatori, dell’ENEA- Partner Enterprise Europe Network, di ARPA Molise, della Regione, e del Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, nonché la testimonianza di importanti imprese ed esperienze di economia circolare sia a carattere regionale che nazionale quale ad esempio il progetto ECCO – Economie Circolari di Comunità, promosso da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Durante la trasmissione ci sarà anche la presenza di alcuni Sindaci all’interno di una sessione dedicata ai Comuni molisani che hanno conseguito il Premio Legambiente di Comuni Ricicloni per il 2019. L’appuntamento è per domani, venerdì 12, alle 21, su Telemolise e su www.lanuovaecologia.it.