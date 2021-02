Share on Twitter

Chiedono giustizia e chiarezza sulla gestione della pandemia Covid in Molise e il passo indietro da parte sia dei vertici dell’azienda sanitaria regionale che di quelli regionali. In una parola, Florenzano e Toma hanno fallito e devono assumersene la responsabilità amministrativa e politica. Ad affermarlo sono il Comitato vittime Covid in Molise e la rete di cittadini e forze della sinistra di opposizione che hanno manifestato davanti alla sede dell’Asrem.

Chiediamo rispetto, ascolto e chiarezza, dice Emilio Izzo.

Sul fronte della protesta si registra la presenza anche della sinistra antagonista, quella non governativa, che si è federata in un coordinamento che raccoglie tutte le sigle di opposizione.

I manifestanti avevano chiesto di essere ricevuti dal Direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, ma alla richiesta è seguito un diniego motivato con la concomitanza di altri impegni. Una nuova manifestazione, a questo punto sotto la Procura della Repubblica di Campobasso, è stata annunciata per il prossimo 5 marzo.