La fase di travaglio che sta attraversando il Movimento 5 Stelle a livello nazionale si ripercuote, come era inevitabile, anche sul piano locale con orientamenti radicalmente diversi gli uni dagli altri. Oggetto del contendere è l’appoggio al nascente governo Draghi che vede contrapposta da un lato l’ala governativa, rappresentata dall’asse Grillo – Di Maio, e quella ortodossa incarnata dal duo Casaleggio – Di Battista. Rappresentazione sul piano locale della spaccatura in corso, sono le posizioni dei due rappresentanti più importanti del Movimento 5 Stelle in regione. Da un lato il capogruppo ed ex candidato presidente della Regione, Andrea Greco, schierato per il No a Draghi, e dall’altro Patrizia Manzo, la consigliera regionale più votata in assoluto alle scorse regionali, orientata invece verso il Si al governo presieduto dall’ex governatore della Banca centrale europea.

Greco va giù pesante e prende di mira il quesito formulato sulla piattaforma Rousseau, ribaltandone la proposizione. “Vuoi che il M5S – scrive – sia parte di un governo … sostenuto anche dal noto pregiudicato di Arcore che ha finanziato cosa nostra, pluriprescritto e noto evasore fiscale?”. Il mio – continua – è un secco No fondato inoltre sulla certezza che il presidente Mattarella in questo momento non potrebbe indire elezioni, per cui – conclude – l’unica alternativa sarebbe tornare al premier uscente Giuseppe Conte.

Agli antipodi il pensiero di Patrizia Manzo. “La coerenza verso un programma, verso le nostre idee, è l’unica cosa che conta per me”, scrive in una nota. La Manzo punta sulla necessità di partecipare al governo del recovery plan. Votare contro un piano per il quale si è lavorato assiduamente – dice – sarebbe davvero imbarazzante. Significherebbe per me rinnegare tutti quegli obiettivi per i quali abbiamo creduto e lavorato per anni.

Cosa singolare, in questa netta contrapposizione, è che nelle rispettive note sia Greco che Manzo fanno riferimento all’aria che si respirava nel movimento al suo esordio. L’aria sarà rimasta anche la stessa, nel frattempo però sono passati tre governi.

pdb