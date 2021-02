È nata Rita Griguoli, la prima triventina del 2021. La bella notizia è arrivata ieri 10 febbraio 2021 e a darla sono stati i genitori Fabio e Lorena. Una notizia che fa ben sperare in questo periodo di particolare apprensione, dovuta alla pandemia in corso. Una notizia che, purtroppo, non incoraggia sotto il profilo demografico. Trivento, come la gran parte dei comuni delle aree interne, da anni vive il fenomeno dilagante dello spopolamento. I dati Istat sono inclementi: da una popolazione di 5.314, letta il 31 dicembre del 2001, siamo arrivati a quota 4.554. Mentre il valore delle nascite rimane indicativamente invariato e comunque il saldo naturale dal 2002 è sempre negativo, è il saldo migratorio che assume valori preoccupanti, nella maggior parte dei casi si tratta di giovani. Ma, almeno per oggi, mettiamo da parte le riflessioni sull’andamento demografico, oggi è il giorno di Rita Griguoli, ed è un giorno di festa per la famiglia e per la comunità, perché assume anche un valore di rinascita in questa fase storica non favorevole. Il Sindaco Pasquale Corallo, l’Amministrazione comunale, la Giunta e i dipendenti comunali fanno i migliori auguri alla famiglia Griguoli, in particolare a Lorena Scarano, Assessore con delega alle Politiche Culturali al Comune di Trivento.