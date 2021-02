Perché la Regione continua ad affidare i servizi di digitalizzazione a ditte esterne se dispone di una propria società, la Molise dati. E’ quanto si chiede l’ex governatore Michele Iorio che in una nota accusa il governo regionale di spendere il doppio del dovuto per i servizi di informatizzazione. L’attacco diretto è a Toma “Agli elettori era stato detto – scrive Iorio – che si sarebbe rafforzata Molise Dati, invece si sta svuotando l’azienda pubblica per ingrassare le tasche di società private”. Per far luce sulla questione, i consiglieri di Fratelli d’Italia Iorio e Romagnuolo hanno presentato una mozione.