Un decesso e 107 nuovi positivi: continuano ad essere preoccupanti i dati sul Covid in Molise, contenuti nell’ultimo bollettino Asrem. La vittima è un uomo di Ururi di 79 che era ricoverato in Malattie infettive. Intanto si registrano 5 nuovi ricoveri in Infettivi ed il trasferimento di due pazienti da quest’ultimo reparto a Terapia intensiva. Tuttavia da Malattie infettive sono stati dimessi 5 pazienti, per cui allo stato attuale al Cardarelli i ricoverati sono 72, di cui 64 in Infettivi e 8 in Terapia intensiva. Resta sempre al di sopra della media nazionale il tasso di positività, che si attesta al 10,7%, riferito a 994 tamponi processati. E’ sempre il basso Molise la zona maggiormente colpita dal virus, con 21 nuovi positivi a Termoli, dove i contagiati sono circa 300. Seguono Isernia con 9, Campomarino con 8. 7 casi a Guglionesi, 6 a Campobasso, 5 a Fornelli, 4 casi a Macchia d’Isernia e San Martino in Pensilis, numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Tra tante notizie negative ce n’è anche una buona che riguarda i guariti, che sono 72. Gli attualmente positivi sono 1543, gli asintomatici a domicilio 1460. Il numero delle vittime è salito a 303, mentre le persone guarite sono 7452.