Domenica, ultima giornata del girone d’andata nel girone F. Tante ancora le gare da recuperare, classifica non decifrabile al cento per cento, pian piano si sta andando verso la normalità e al momento non ci sono gare rinviate per casi di positività al covid.

Il Campobasso ha chiuso l’accordo con l’attaccante classe 1996 Mattia Rossetti proveniente dall’Acireale. Cresciuto nelle giovanili del Catania, con la squadra etnea ha esordito in Serie B nella stagione 2014/2015. In Serie C ha vestito le maglie del Catania, Lupa Castelli, Vibonese, Akragas e Sicula Leonzio, per un totale di 49 presenze nei professionisti. Ultime stagioni in Serie D, prima in forza al Messina poi all’Acireale. Rossetti, è atteso nel capoluogo molisano nei prossimi giorni, pronto a completare il reparto offensivo al posto di Sforzini in uscita.

A rischio la gara dei lupi, domenica al Selvapiana contro il Pineto, questa volta per condizioni climatiche. Le previsioni annunciano neve sul capoluogo a partire da sabato mattina e per tutto il week end, la società è già attiva e pronta per affrontare l’ondata di maltempo, con la volontà di permettere la disputa dell’incontro. Già perché i rossoblu sono reduci da una settimana di tranquillità, dopo 5 gare in 15 giorni. Mancano all’appello due recuperi, il primo con il Tolentino mercoledì prossimo 17 febbraio, il secondo con la Recanatese ancora da fissare. Inoltre è previsto mercoledì 24 febbraio, un nuovo turno infrasettimanale di campionato, ecco perché, onde intasare ancor di più il calendario, la società cercherà in ogni modo di evitare il rinvio della sfida al Pineto.

Cudini sta lavorando nel migliore dei modi con i suoi, una settimana di scarico dopo le fatiche di Fiuggi, che hanno chiuso un ciclo terribile, su un campo pesantissimo. La condizione fisica e mentale dei rossoblu è al massimo, all’orizzonte la sfida contro il Pineto, ed in generale un mese intero da giocare in casa o quasi. Si perché da domenica a fine mese, eccezion fatta per il recupero di Tolentino, il Campobasso giocherà tre volte al Selvapiana, Pineto, Aprilia e Castelfidardo, con la trasferta prevista nell’infrasettimanale al Civitelle di Agnone. Siamo appena al giro di boa ma calendario alla mano, questo mese potrebbe essere decisivo per dare uno strappo importante alla classifica e allungare in vetta. Il primo avversario è il Pineto del neo tecnico Marco Pomante, promosso sulla panchina abruzzese dopo le dimissioni di Amaolo. Pomante passa dalla juniores alla prima squadra con l’obiettivo di risalire la classifica dopo un avvio assolutamente negativo, ed esordirà a Selvapiana, visto il rinvio della sfida di domenica scorsa contro il Matese. Pineto senza dubbio la delusione del girone F, sino ad ora, con una classifica che vede i biancocelesti appena al di sopra della zona play out. Attenzione massima per i lupi ad una società che nel corso delle stagioni passate nel girone F, è senza dubbio una bestia nera. Anche nella stagione interrotta per la pandemia, 2019/2020, rossoblu sconfitti a Pineto e rimontati dal 3 a 1 al 3 a 3 a Selvapiana.