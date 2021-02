Il Movimento Cinque Stelle di Termoli esprime preoccupazione per come sta evolvendo la situazione sul fronte del Covid in basso Molise. “Il Molise colpito dalla Variante inglese del coronavirus. Notizia più grave non potevamo ricevere – hanno dichiarato – oltre alle già tante difficoltà che bisogna affrontare e superare, oltre alla mancanza cronica di coordinamento e organizzazione sanitaria abbiamo ora quest’altro ostacolo da superare. Abbiamo appena inviato al Sindaco di Termoli, al Presidente della Regione Molise e all’Asrem richiesta di attivazione nella città di Termoli di uno screening di massa sulla falsariga di quello attivato a Campomarino e Vasto. I cittadini hanno bisogno di sentire la vicinanza delle istituzioni e di essere rassicurati. Interveniamo subito”, hanno concluso i Cinque Stelle.