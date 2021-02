Una settimana fa a Gildone un intero paese per 24 ore con il fiato sospeso e in apprensione per la scomparsa di un uomo di 62 anni. Aveva detto al fratello che sarebbe andato a prendere della legna a pochi metri da casa, in contrada Bosco, ma aveva fatto perdere le sue tracce. Erano scattate imponenti ricerche proseguite anche durante la notte con volontari e Vigili del fuoco, poi erano arrivate dalla Campania anche le squadre speciali per la ricerca con i cani appositamente addestrati. Tutto senza esito tanto che nella tarda mattinata del giorno successivo alla scomparsa anche gli abitanti della zona avevano cominciato a pensare al peggio. E invece intorno alle 13.30 l’uomo era stato ritrovato, era vicino al paese, aveva qualche graffio ma era in discrete condizioni anche se in uno stato confusionale. Non aveva saputo ben spiegare cosa gli era accaduto, non si rendeva conto di aver trascorso la notte fuori casa. Quella casa dove viveva solo con il fratello. Per lui era stato quindi disposto il ricovero in ospedale. Dopo pochi giorni al Cardarelli, le dimissioni e l’intervento dei servizi sociali. Viene deciso il trasferimento in una casa per anziani a poca distanza dal capoluogo. E qui che il giorno successivo tutto rischia di finire in tragedia. Il 62enne in un momento di apparente tranquillità dice alle altre persone che sono con lui di voler andare ad “accendere il fuoco”, probabilmente vuole tornare a casa, come pare aveva già fatto anche altre volte. Corre fuori dal balcone, si arrampica su una ringhiera e poi precipita a terra dopo un volo di sette metri. Si procura fratture in un più parti del corpo. Viene soccorso e trasportato in ospedale a Campobasso in gravi condizioni. Viene operato. Quindi il trasferimento in terapia intensiva al Veneziale di Isernia in quanto al Cardarelli il reparto è destinato solo ai malati di Covid. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che ora indagano per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.