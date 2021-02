Share on Twitter

La Caritas della diocesi di Trivento aderisce alle Giornate di raccolta del farmaco. A farlo sapere è il direttore don Alberto Conte, che ringrazia la Farmacia San Nazario per aver sostenuto l’iniziativa. Tutti coloro che vorranno donare un farmaco potranno farlo fino al prossimo 15 febbraio. Una iniziativa che ha avuto successo ed è cresciuta nel corso degli anni, e precisamente “in 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci – sono i dati ufficiali di Banco Farmaceutico – per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. L’ultima edizione, che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio 2020), ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico”.