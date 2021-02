Covid, la variante inglese circola in particolare in Basso Molise. Intanto altre tre persone con Coronavirus sono decedute nelle ultime ore

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo ha confermato quella che era una previsione quasi certa: anche in Molise circola la variante inglese del Covid, più contagiosa e con una rapida diffusione. L’analisi sui circa 150 campioni ha dunque stabilito la variante circola in Basso Molise, in particolare a Termoli e Campomarino ma, come sembra, anche nella zona di Isernia e Venafro. Questo induce a stare molto attenti e a rispettare con precisione le disposizioni e le regole.

Intanto altre tre vittime con Covid si aggiungono alla 74enne di Termoli deceduta ieri in Terapia intensiva. Si tratta di anziani di Larino, Campomarino e San Martino in Pensilis. Stasera dati più certi con il bollettino ufficiale dell’Asrem. Al momento, in Molise, dall’inizio della pandemia, sono 299 i deceduti con Coronavirus riportati dall’Azienda Sanitaria Regionale.