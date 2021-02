E’ ancora una volta drammatico l’ultimo bollettino dell’Asrem, con sei vittime da Covid, di cui quattro solo a Campomarino. Si tratta di una donna di 73 anni, deceduta nella propria abitazione, un 74enne, un uomo di 70 anni e una donna di 58 anni, tutti ricoverati in Terapia intensiva, un 77enne di Larino e un uomo di 87 anni di Sant’Elia a Pianisi che invece si trovavano in Malattie infettive. Sono 5 i ricoveri, in Infettivi, da cui sono stati dimessi due pazienti. Per quanto riguarda i nuovi positivi sono 76 sui 638 tamponi processati. Ed anche stavolta è il basso Molise la zona più colpita. L’area del Molise dove è stata individuata la variante inglese del virus che giustificherebbe l’aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni. Secondo l’ultimo bollettino Asrem sono 18 casi a Campomarino, 12 a Termoli. Seguono Campobasso con 9, 7 a Larino, 5 a Portocannone, 4 a San Martino in Pensilis. Numeri inferiori negli altri centri interessati dalla pandemia. Fortunatamente ci sono anche 31 guariti, ma la situazione resta drammatica, con 73 pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 67 in Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 1509, gli asintomatici a domicilio 1428. Sale a 300 il numero delle vittime, mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 7380.