Covid, altri 4 morti. Il tasso di positività in Molise schizza al 14,5 per cento

299 morti. Il bilancio delle vittime del Covid in Molise aggiornato a questa mattina parte da questo numero impressionante. Nelle ultime ore altre 4 persone non ce l’hanno fatta. Si tratta di anziani di Termoli, Larino, Campomarino e San Martino. Decessi e contagi dunque sempre più concentrati nel basso Molise dichiarato zona rossa. Laddove si sospetta sia arrivata una delle varianti più aggressive del virus. La conferma di questa circostanza è attesa proprio in queste ore dall’Istituto zooprofilattico di Teramo che sta analizzando i campioni inviati dal Molise.

Non a caso proprio sulla costa e nei comuni vicini si concentrano i nuovi positivi, oltre il 70 per cento dei 144 contagiati segnalati nell’ultimo bollettino Asrem diffuso ieri sera. Un numero così elevato di nuovi casi, tra l’altro, non si registrava da settimane. Nel dettaglio 31 malati sono di Termoli, 27 di Campomarino, 10 di Guglionesi, 8 di Larino. Per effetto di questi numeri, il tasso di positività in Molise schizza al 14,5 per cento mentre quello italiano è sceso al 3,9.

Unico dato leggermente positivo: scende il numero dei ricoverati in ospedale. Sono ora 75 i pazienti in malattie infettive e terapia intensiva. Nel bollettino anche 31 guariti.