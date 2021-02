Vaccini agli over 80, tra poche ore via alle prenotazioni anche in Molise

In alcune regioni le vaccinazioni sono già partite, in altre si comincerà nei prossimi giorni, in altre ancora regna l’incertezza. In Molise, dopo giorni di attesa, un punto fermo sembra essere in arrivo: la vaccinazione degli anziani con più di 80 anni sta per cominciare. Domani o al massimo giovedì sarà online la piattaforma per potersi prenotare. Successivamente le operazioni sul territorio dovrebbero cominciare entro metà mese e dunque nel giro di una settimana. Nei prossimi due giorni tutti i dettagli dell’operazione dovrebbero essere ufficicialmente presentati da Regione e Asrem. 8 i punti vaccinali al momento individuati sul territorio, sono gli ospedali e alcune Case della salute. Ci saranno poi alcune squadre che andranno a fare i vaccini a domicilio per chi è impossibilitato a muoversi.

Sono 26mila i molisani con più di 80 anni e dunque interessati da questa fase – fase che segue quella iniziata nei primi giorni di gennaio e conclusa nei giorni scorsi per la vaccinazione degli opertatori sanitari di ospedali pubblici e privati e degli ospiti e degli operatori delle case di riposo.

Entro febbraio, ed è l’altra novità di queste ore, sarà avviata la vaccinazione degli altri operatori sanitari rimasti esclusi da questa prima fase: medici e operatori liberi professionisti, odontoiatri, farmacisti e addetti ai prelievi nei laboratori privati.

Dopo gli over 80 inoltre saranno vaccinati anche alcuni soggetti fragili. La priorità sarà data a coloro che hanno malattie che a seguito del covid potrebbe aumentare il rischio di morte.

Ma quanti vaccini sono al momento disponibili? Esiste un dato certo solo per il mese di febbraio: complessivamente poco pìù di 22mila le dosi destinate al Molise, sono soprattutto Pfizer e Moderna, ma ci sono anche le prime dosi di Astrazeneca.

Proprio su Astrazeneca c’è un’altra novità. Il vaccino, che come è noto è efficace sulla popolazione che ha meno di 55 anni, potrebbe essere dedicato agli operatori della scuola e alle forze dell’ordine con una fase anticipata già alle prossime settimane in concomitanza con la vaccinazione dei più anziani.

Infine resta il buio su quello che accadrà nei prossimi mesi. Esiste un calendario sui vaccini disponibili che al momento si ferma a febbraio. Anche oggi per questo i vertici della Regione hanno contestato la mancanza di comunicazioni certe dalle autorità nazionali sui mesi di marzo, aprile e maggio. Informazioni indispensabili per poter programmare le ulteriori vaccinazioni e stilare una tabella di marcia completa.