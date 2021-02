Santa Maria del Molise, si naviga più velocemente con la fibra ottica

Nel comune di Santa Maria del Molise è arrivata la Fibra!

Finalmente un salto tecnologico che proietta da un giorno all’altro questo territorio in una nuova dimensione. Salti importanti, come l’arrivo della connessione di Fibra Vera 1000 in piccoli Comuni dove prima a stento arrivava l’ADSL.

Una bella differenza, che apre a innumerevoli possibilità e che non sarebbe stata possibile senza uno switch di tecnologia. Impatto sul territorio molto basso, prestazioni ottime e problemi tecnici ridotti allo zero.

La fibra Vera 1000 è quindi da oggi disponibile nel comune di Santa Maria del Molise. Si tratta della fibra 1000 mega, cioè un gigabit e commercializzata da Interfibra, azienda molisana che garantisce una copertura capillare e reale sull’intero territorio molisano e nazionale. Connessione internet in fibra ottica per navigare più velocemente e senza limiti, con opportunità interessanti per privati e aziende. Interfibra garantisce ovunque la copertura wirless laddove la fibra non c’è. Nuove possibilità quindi per i cittadini di Santa Maria del Molise, che da oggi potranno lavorare o studiare con Fibra vera 1000: un investimento indispensabile per rilanciare il paese, le sue bellezze naturalistiche, le sue tipicità e la sua storia.