Il marito ha il covid e non riesce a respirare, donna in quarantena chiede aiuto alla polizia per reperire una bombola di ossigeno

In preda al panico perché il marito malato di Covid ha difficoltà a respirare, chiama la polizia per essere aiutata nel reperimento di una bombola di ossigeno. La donna ha poi riferito che sia lei che i familiari conviventi erano in quarantena, quindi impossibilitati ad uscire di casa. La Sala Operativa della Questura, valutata la situazione di gravità e pericolo per la vita dell’uomo, ha dato disposizioni al personale della Volante per organizzare il particolare intervento. I poliziotti si sono recati prima presso la Guardia Medica, dove hanno acquisito il certificato medico necessario a procurare l’ossigeno per l’uomo in difficoltà respiratoria, per poi correre verso la farmacia di turno dove hanno prelevato la bombola d’ossigeno, consegnata immediatamente presso l’abitazione dell’uomo. “La massima cura – riferiscono dalla Questura – è stata prestata dagli agenti alle fasi di trasporto dell’ossigeno e soprattutto della consegna, per la quale sono state adottate tutte le cautele del caso per la sicurezza degli operatori”.