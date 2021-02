Covid: 144 nuovi positivi di cui oltre il 70% nelle zone rosse, una vittima e tasso di positività al 14,5%

Aumenta il numero dei tamponi processati nelle ultime ore, 994, e con esso in maniera consistente anche quello dei nuovi positivi, 144, in una trentina di comuni. Oltre il 70% dei casi nelle zone rosse, con il Basso Molise sorvegliato speciale. 31 sono di Termoli, 27 di Campomarino, 10 di Guglionesi e Campobasso, 8 di Venafro e Larino e poi casi da 6 a 1 negli altri comuni dove si sono registrati contagi.

Una persona con Covid deceduta in Terapia Intensiva: una donna di 74 anni di Termoli. Dall’inizio della pandemia sono 296 in Molise le vittime che avevano contratto il Coronavirus.

7 i nuovi ricoveri in Malattie Infettive, tra cui una persone di Varese e 3 di Campomarino. Dal reparto sono stati dimessi 9 pazienti. Cala, dunque, il numero dei ricoverati al Cardarelli che scendono a 75, di cui 66 in Malattie Infettive e 9 in Rianimazione.

Sono 31 le persone che nelle ultime ore hanno sconfitto il virus.

Gli attualmente positivi sono 1471.

In Italia il tasso di positività è sceso al 3,9%. In Molise, invece, schizza al 14,5%, quasi il quadruplo.