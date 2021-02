Calcio, Serie D, rinviato il recupero tra Vastogirardi e Matese. Campobasso in grande spolvero

Sulle ali dell’entusiasmo il Campobasso, quarta vittoria consecutiva e vetta del girone F confermata, con 33 punti complessivi e due gare da recuperare. Un cammino di primissimo livello per una squadra capace di espugnare il difficile campo di Fiuggi con il coltello tra i denti. Sì, perché i rossoblu per i 90 minuti di gioco in terra laziale, hanno dovuto mettere da parte le consuete trame di gioco, palla a terra, velocità e fraseggi corti. Impossibile giocare come da copione con un campo, di gioco, ridotto ai minimi termini dalla pioggia. Un successo entusiasmante, nel fango, ottenuto con cattiveria e sacrificio. Sono queste le gare che permettono di crescere sotto tutti i punti di vista e confermarsi come favoriti, per la vittoria del campionato. Doppio Cogliati, due reti dell’attaccante milanese decisive per portare a casa tre punti. Il numero 9 non andava a segno dal favoloso poker messo a segno con il Notaresco, correva il 13 dicembre. Un leggero periodo di appannamento dal punto di vista realizzativo, non nelle prestazioni per Cogliati, capace di tenere sempre in apprensione le difese avversarie. Un attaccante che per gare giocate e gol realizzati ha, sicuramente, una delle medie più alte nella storia del calcio campobassano.

Il Campobasso resta a +3 sul Castelnuovo Vomano, a proposito spumeggiante vittoria degli abruzzesi a Rieti per 4 a 3, con due gare in meno giocate, precisamente i recuperi contro Recanatese e Tolentino. Al terzo posto il Notaresco a 5 lunghezze di distacco con lo stesso numero di match degli uomini di Cudini. Dopo tante fatiche consecutive, parte oggi, finalmente, una settimana senza gare di mercoledì con la possibilità di recuperare energie e preparare al meglio la sfida interna di domenica prossima, a Selvapiana, contro il Pineto.

Continua a sorprendere il Vastogirardi, sotto di due gol a Porto Recanati e capace di chiudere sul 2 a 2 finale. Un punto che dimostra ancora una volta la bontà assoluta del lavoro di Prosperi e le qualità tecniche e caratteriali della squadra. Recanatese avanti con Piccioni e Pera, poi la reazione da grande squadra, a partire dal calcio piazzato messo a segno da Ruggieri, prima prodezza balistica della stagione per il capitano gialloblu. A seguire, un secondo tempo giocato con il piglio giusto, Vastogirardi propositivo e concentrato. Il pareggio di Pesce dopo pochi minuti ed una serie di occasioni da rete, su tutte la traversa colta da Merkaj nel finale, per cercare il colpaccio sfiorato per questione di centimetri. 24 punti totali, quarto posto in classifica, e quasi 3/4 di salvezza in tasca. Difficile chiedere di più alle 15 giornate andate in scena per la squadra del presidente Di Lucente. Ruggieri e compagni vogliono proseguire sulla strada intrapresa, giornata dopo giornata, senza fare calcoli. Rinviata la sfida prevista inizialmente domani contro l’Fc Matese valida per il recupero della 12 esima giornata. Ancora diversi giocatori positivi al covid per la società campana. Il Vastogirardi può dunque preparare il prossimo step, domenica al “Di Tella” contro il Tolentino