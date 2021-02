Calcio, Serie D, cambio di guida tecnica ad Agnone. Liguori il nuovo mister

Cambio di guida tecnica ad Agnone, la società dopo la sconfitta interna contro il Castelfidardo ha deciso di sollevare Stefano Senigagliesi dall’incarico. Al suo posto la dirigenza ha scelto, l’ex allenatore dell’Avezzano, stagione 2019/2020 interrotta per la pandemia, Andrea Liguori. Un allenatore giovane chiamato ad un’impresa complicata, portare l’Olympia Agnonese alla salvezza. Liguori per anni è stato il braccio destro, dell’ex giocatore del Milan Marco Simone, con esperienze in Svizzera e Francia. Cambio in panchina con la speranza di avere un’inversione di marcia decisa. Senigagliesi lascia il Molise con soli tre pareggi e nove sconfitte, il tecnico ha, tuttavia, dovuto fronteggiare una serie di problematiche come: partenza in ritardo, ingressi societari e covid. Insieme al nuovo tecnico Liguori, la società è intenzionata ad intervenire sul calcio mercato, il primo arrivo è l’attaccante Giovanni Padovani, classe 95, ex Vastese, proveniente dal Rieti. Obiettivo risalita in classifica e invertire la rotta dopo 4 sconfitte consecutive con 13 gol subiti e nessuno realizzato. Liguori guiderà i granata già domani nell’importantissimo recupero previsto a Tolentino con calcio d’inizio alle 14,30. Infine non sono partiti con la squadra diversi giocatori destinati ad altri lidi, precisamente Pertosa, Marfella, Maniscalchi, Chiavazzo e Sgambati.