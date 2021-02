Sono 3 i moduli in arrivo negli ospedali molisani: 26 posti letto pronti entro un mese

Sono tre i moduli destinati anche alle terapie intensive che arriveranno in Molise. Saranno attivati negli ospedali di Campobasso (10 posti letto), Termoli (10 posti letto) e Isernia (6 posti letto). Lo apprende l’Ansa dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. Verranno utilizzati per l’ampliamento dell’Area grigia, pur essendo idonei anche per l’Intensiva. I tempi per l’entrata in funzione si stimano in 30 giorni per l’ospedale San Timoteo di Termoli e il Veneziale di Isernia, circa 20 per il Cardarelli di Campobasso.