L’ex scuola materna di Castropignano diventa comunità alloggio per anziani, il progetto approvato dalla giunta comunale. La giunta comunale di Castropignano ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso dell’immobile ex scuola materna in Comunità alloggio per anziani. L’esecutivo guidato dal sindaco Nicola Scapillati ha approvato l’importante provvedimento, che da un servizio di assistenza alla popolazione anziana del paese e non solo. Nell’atto viene precisato che tutte le spese di trasformazione dell’immobile saranno anticipate da una cooperativa sociale e, previa valutazione, saranno poi scomputate dal canone di locazione.