Grignoli (Aipd): anche le persone con sindrome di down rientrano nella fase 2 del piano vaccinale

La presidente dell’Associazione persone down di Campobasso, Giovanna Grignoli, ha scritto una nota al presidente della Regione Toma, al commissario Giustini e ai vertici dell’Asrem per chiedere il rispetto dell’accordo dello scorso 3 febbraio tra le Regioni,il Governo e il Commissario Domenico Arcuri, che rimodula il piano vaccinale Anticovid. “In particolare sono state individuate nuove fasce di popolazione che avranno priorità nelle prossime settimane. Con soddisfazione, ma soprattutto con sollievo, accogliamo la notizia che le persone con Sindrome di Down sono state inserite tra la popolazione “altamente vulnerabile” e rientrano nella fase 2, che avrà inizio entro brevissimo tempo – ha dichiarato la Grignoli – Le modalità di accesso ai vaccini saranno rese note dalle Regioni per ciascun territorio di riferimento. Pertanto tutte le persone con sindrome di Down , in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite, sono da ritenersi fragili e altamente a rischio. Alla luce del su esposto provvedimento chiediamo di intervenire tempestivamente al fine di procedere alla programmazione delle vaccinazioni che consentano l’accesso, nel più breve tempo possibile, alle persone con Sindrome di Down e ai loro care giver. L’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso è pronta , nell’ottica della massima collaborazione, al fine di una programmazione celere ed efficace del piano vaccinale della Regione Molise a favore delle persone con Trisomia 21 , mettendo a disposizione, eventualmente, anche la propria struttura”, ha concluso la Grignoli.