Atletica: Benevenuto quarto nella 5 km di marcia ai Tricolore di Ancona

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la stagione invernale con la prima gara di lanci in calendario, c’è da registrare un ottimo quarto posto ottenuto da Francesco Benvenuto nei campionati italiani Junior e Promesse di Ancona. Il marciatore del Gruppo Sportivo Virtus si è disimpegnato egregiamente nella cinque chilometri portando a casa un positivo quarto posto finale con il riscontro cronometrico di 22’15”07. Nelle Marche il marciatore gialloblù ha messo in campo cuore, grinta e determinazione oltre a tanta intelligenza tattica che gli ha permesso di portare a casa un risultato positivo, in una kermesse di grande livello. La vittoria è andata a Pietro Notaristefano (Atletica Don Milani) che ha chiuso in 21’51”48 seguito sul podio da Filippo Capostagino (Fiamme Gialle, crono di 22’10”15) e Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva, crono di 22’14”71). Soddisfazione è stata espressa dal tecnico di Benvenuto, Dino Mucci. “Sapevamo che non era una gara semplice – ha spiegato – e tale si è rivelata. Francesco è stato bravo a interpretarla e ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento. Peccato perché la medaglia era alla sua portata ma i giudici hanno penalizzato molto il risultato. Avrebbe meritato il terzo posto visto che ha chiuso la gara senza ammonizioni. Lavoreremo in futuro per limare ulteriormente i tempi e cercare di avvicinarci ulteriormente alle primissime posizioni. Il tempo e le possibilità – chiosa Mucci – non mancano a Francesco, atleta che si applica con grande impegno e dedizione e potrà sicuramente raccogliere risultati di spessore nel tempo”.

Fonte. Ufficio Stampa