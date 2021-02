Da domani i nuovi colori delle regioni: 17 in giallo (compreso il Molise), 4 in arancione, nessuna in rosso

Diciassette regioni in giallo, quattro in arancione, nessuna in rosso e nessuna in bianco. E’ il nuovo quadro dell’Italia a colori, da domani lunedì 8 febbraio, sul fronte della lotta alla pandemia, dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico. Preoccupano, pero’, le varianti Covid ed anche gli assembramenti, registrati nelle ultime ore soprattutto nei luoghi di ritrovo e dello shopping delle grandi città. E proprio le varianti e i nuovi contagi causati soprattutto da assembramenti hanno portato diversi amministratori locali ad una serie di provvedimenti in vigore da domani. Ecco la nuova mappa in vigore da domani: ZONA GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto; ZONA ARANCIONE: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Umbria; ZONA ROSSA: nessuna regione; ZONA BIANCA: nessuna regione.