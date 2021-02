Basso Molise: 28 comuni in “Zona Rossa” fino al 21 febbraio. Altri 6 decessi: muore un 38enne. E’ la vittima più giovane

Da domani e per 14 giorni, e dunque fino al 21 febbraio, tutto il Basso Molise è “zona rossa”. A deciderlo, con apposita Ordinanza, il Presidente della Regione, Donato Toma.

La decisione a seguito anche di una relazione dell’ASREM, comunicata ufficialmente alla Regione nelle ultime ore, con la quale si segnala un constante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i territori comunali facenti parte del distretto sanitario di Termoli e dunque si consiglia di estendere le misure attualmente vigenti per il territorio comunale di Campomarino anche agli altri territori comunali interessati dall’esponenziale incremento dei contagi. Questo il punto centrale della relazione ASREM.

I comuni che dall’8 febbraio sono in “zona rossa” e, quindi, in lockdown, sono Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

E purtroppo, nelle ultime ore, ci sono altre 6 persone decedute, tra cui un uomo di 38 anni di Campomarino. E’ la vittima più giovane in Molise, la notizia choccante è arrivata in paese che ormai era già buio, lasciando l’intera comunità senza parole. Si tratta di un giovane di origini albanesi, ma ormai da tanti anni residente a Campomarino dove si era ben integrato nella comunità. Sembra che avesse contratto il covid dopo un intervento chirurgico. Lavorava per una ditta locale, lascia la compagna e due bambini piccoli.

Gli altri deceduti riportati nel bollettino domenicale dell’Asrem sono 4 uomini (66 anni di Castelmauro; 89 anni di Campobasso; 65 anni di Termoli; 86 anni di Palata; 38 anni Campomarino) e una donna di 87 anni di Campobasso

Intanto resta alto il numero giornaliero dei contagi da Covid 19. I dati dell’ultimo bollettino della Asrem fanno registrare 84 nuovi positivi, su 631 tamponi refertati. Ancora altri 14 positivi a Campomarino, 17 a Termoli; ma si registrano anche 7 casi a Montemitro, 6 a S. Martino in Pensilis.