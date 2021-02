L’ospedale ‘Caraccolo’ di Agnone sarà luogo di svolgimento delle vaccinazioni anti-Covid. Lo ha confermato il sindaco Daniele Saia, annunciando anche che sarà di nuovo attivo il centro di raccolta tamponi nella cittadina altomolisana. “Dal prossimo mercoledì – assicura il sindaco – sarà nuovamente possibile effettuare tamponi diagnostici per Covid-19 presso lo Chalet, sito nella zona ‘Tiro a Segno’ di Agnone. Il pieno ritorno in funzione di un servizio sanitario così importante, in un momento come questo, permette agli agnonesi di fronteggiare al meglio la pandemia e di evitare di percorrere lunghi tragitti. L’Amministrazione comunale – chiarisce Saia – ha lavorato in modo certosino per riattivare il servizio e, grazie al contributo del Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano e del Consigliere Regionale Andrea Di Lucente, è riuscita a centrare l’obiettivo. Non la pensa così il consigliere di minoranza Vincenzo Scarano, il capo­ gruppo di opposizione in Consiglio comunale che punta l’indice contro l’amministrazione, bocciandola sonoramente per quanto riguarda l’impegno profuso in tema sanitario: «Se il Comune di Agnone non propone all’Asrem una alternativa credibile­ e cioè quella di fare il tampone Covid all’interno dell’ospedale o del distret­to sanitario, dice Scarano, l’azienda a breve dirà che non può impegnare personale, sottraendolo ad altri incarichi, per un esiguo numero di tamponi. Ma se invece i tamponi si facessero all’interno dell’ospedale, dove c’è già il personale preposto, tutti i giorni e H24, ecco che non si porreb­be più il problema del costo maggio­re per l’Asrem. E questo significa mettere l’Asrem nelle condizioni di poter fare i tamponi Covid ad Agnone senza costi aggiuntivi».