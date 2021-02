Premio “Donne Molisane al Timone” edizione 2021 conferito all’associazione “Un filo che unisce” di Trivento. La Consigliera di Parità Giuditta Lembo insieme al Comitato Tecnico Scientifico del Premio “Donne Molisane al Timone”- I Edizione 2021, in seguito a valutazione dell’impegno profuso dall’Associazione “Un filo che unisce” ha conferito l’ambito premio alle uncinettine. “Un riconoscimento importante – ha riferito la presidente dell’associazione, Michela Anziano – non solo perché riguarda l’intera regione ma anche perché è stato apprezzato il nostro sforzo di dare continuità alle tante iniziative, nonostante il periodo di pandemia. Questo ci emoziona e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro, per Trivento e per la Regione Molise”. Il premio è stato istituito dal Ministero del Lavoro lo scorso agosto 2020, dalla Provincia di Campobasso e Isernia e da Europe Direct Molise, Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea.