Montenero, casi in aumento: il sindaco chiude le scuole

Il sindaco di Montenero, Simona Contucci ha emanato oggi un’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio 2021.

“La decisione di chiudere le scuole – spiega il sindaco Contucci – si rende necessaria a causa dell’incremento di casi positivi al Sars-CoV-2 negli ultimi giorni; nello specifico, proprio tra i casi positivi, vi sono attualmente 5 studenti. Non posso non tenere conto, inoltre, che sono in isolamento precauzionale anche alcuni docenti e familiari di alunni che frequentano le scuole locali.

Questo scenario, unito all’abituale afflusso di studenti e docenti provenienti da altri comuni, prefigurava un potenziale rischio di allargamento del contagio che dobbiamo assolutamente evitare.

Rilevo tra l’altro che sia la Regione Abruzzo che i comuni del Basso Molise di Termoli, Larino, Campomarino, Palata, Guglionesi, Portocannone e Santa Croce di Magliano, hanno disposto la sospensione delle lezioni per motivi analoghi.

Se sarà necessario adotteremo ulteriori iniziative.

Ricordo ancora che il virus si sta diffondendo molto velocemente, quindi richiamo tutti a un maggiore senso di responsabilità”.