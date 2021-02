Si svolgerà il 25 maggio l’udienza davanti al Gup a carico di due maestre di una scuola dell’infanzia della provincia di Campobasso. Sono accusate di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni bambini, costretti, hanno raccontato ai carabinieri, a stare in castigo con il viso rivolto al muro o all’armadietto. Non mancavano anche schiaffi, percosse, con la minaccia di non raccontare nulla ai genitori. Le indagini dei carabinieri sono partite nel 2019, a seguito della denuncia di alcune mamme che avevano notato comportamenti strani dei loro bambini. L’avviso di conclusione indagini è stato notificato dai Carabinieri, a maggio, come detto, l’udienza.