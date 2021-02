Escursionisti in difficoltà sul Matese, interviene il Soccorso Alpino e li mette in salvo

Tre escursionisti in difficoltà a Campitello Matese. L’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Molise ha fatto sì che potessero tornare sani e salvi a casa. La vicenda è accaduta di mattina. i tre, una ragazza e due ragazzi, sono della provincia di Campobasso.

Durante la risalita di un versante, a causa del fondo ghiacciato, la ragazza è scivolata lungo il pendio, e i suoi compagni sono rimasti bloccati a monte.

I tecnici del CNSAS li hanno raggiunti mediante l’utilizzo dei ramponi e li hanno messi in sicurezza prestando le prime cure alla ragazza che lamentava dolore alla gamba.

Nel frattempo sono intervenuti anche i Carabinieri di Bojano in servizio presso il comprensorio sciistico di Campitello Matese, grazie ai quali è stato possibile riportare a valle i tre escursionisti a bordo della motoslitta in loro dotazione.

Il tempestivo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e dei Carabinieri presenti sul posto, ha consentito di trarre prontamente in salvo i tre ragazzi, che sono in buone condizioni di salute, anche se lo spavento non è stato da poco.

La raccomandazione è sempre la prudenza e mai avventurarsi se non si conoscono posti o non si è esperti.