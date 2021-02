Covid, oggi altri 3 morti e 91 contagiati. Il tasso di positività al 13 per cento (in Italia è al 4,8)

Tasso di positività sempre molto elevato, situazione in ospedale che continua a peggiorare. L’ultimo bollettino Asrem diffuso stasera dall’Asrem non porta novità positive. I decessi sono tre: una donna di 63 anni di Montemitro che era in Terapia intensiva, un 85enne di Ripalimosani ricoverato in Malattie infettive e un’altra anziana di Ripalimosani, una 94enne deceduta mentre era nell’area grigia del Pronto soccorso di Isernia. Ben 91 i nuovi positivi su 692 tamponi processati, dunque con un tasso di positività del 13 per cento mentre quello nazionale è del 4,8. Nel dettaglio dei comuni continua a preoccupare la situazione nel basso Molise: ci sono 26 nuovi casi a Termoli e 9 a Campomarino. Ci sono poi 6 contagiati a Monteroduni, 5 a Petrella e Santa Croce di Magliano. I guariti invece sono 46. Quanto alla situazione al Cardarelli, oggi 4 nuovi ricoveri e nessun dimesso. I ricoverati sono ora 80, un numero record: 69 i pazienti in Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva.