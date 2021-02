Il Campobasso a Fiuggi con la vittoria nel mirino per rimpinguare la classifica, che vede i rossoblu tagliare il traguardo dei trenta punti in tredici giornate. In pratica, la squadra di Cudini ha perso per strada soltanto nove punti per fare l’en plein. Questo soltanto per la cronaca. Il Campobasso si appresta a giocare la quinta partita in quattordici giorni in funzione del remake: domenica, mercoledi, domenica. Ad ogni modo, per quello che sta dicendo il campo con grande convinzione, i rossoblu non stanno minimamente patendo le gare cosi ravvicinate. La squadra viaggia sulle ali dell’entusiasmo e vive ogni situazione con grande serenità: un modo anche per superare le avversità che si pongono sul cammino. Vedi il forfait di Esposito giunto alla squalifica, ma anche gli infortuni di Vitali e Caricati che per uno scherzo del destino sono entrambi classe 2002. Riguardo Caricati: si sta valutando se intervenire o meno con l’operazione. L’infortunio è confermato, ma il da farsi lo sta decidendo il Novara, società di Lega Pro proprietaria del cartellino di Caricati. Ieri il giocatore ha riguadagnato il Piemonte per i confronti del caso con la società. Dispiace per un under che stava cercando di ritagliarsi il suo spazio. Nel momento migliore – ricordiamo il frangente di gara positivo giocato a Genzano – ecco l’infortunio. Non è escluso che queste circostanze possano indurre la società a tornare sul mercato dei 2002. Lo stesso neo arrivato centrocampista Alessio Persia non sarà della trasferta: per ora sta lavorando a parte. Ha bisogno di un periodo di lavoro autonomo prima di poter essere aggregato all’organico.

Domani in porta confermato Piga, così come la linea a quattro che offre ampie garanzie: da Fabriani a Vanzan passando per i centrali Menna e Dalmazzi. A centrocampo Bontà prenota un posto e, se possibile, anche altri gol essendo il più prolifico dei giocatori rossoblu. Candellori è da qualche settimana il centrocampista che regala più reti in esterno, mentre il reparto sarà completato da Brenci. In attacco spazio a Di Domenicantonio, Zammarchi e Cogliati. Il primo è in forma straordinaria con due gol in tre giorni; polveri bagnate, per ora, per Cogliati che non realizza da quasi due mesi, cioè dal poker di reti al Notaresco, ma rimane comunque sette volte marcatore in tredici turni giocati. I rossoblu vogliono provare a espugnare lo stadio de “I prati di Fiuggi” per poi concentrarsi sui due turni consecutivi interni contro Pineto ed Aprilia. Domani Pineto fermo; rinviata contro il Matese. Il nuovo tecnico Pomante debutterà a Selvapiana.

Domani rossoblu a Fiuggi, diecimila anime immerso nella Ciociaria, comune che rappresenta una delle più importanti stazioni termali d’Europa in provincia di Frosinone. A partire dalle 14:30 Fiuggi – Campobasso sarà diretta dal signor Arcidiacono di Acireale.