Santa Croce di Magliano, il sindaco decide di sospendere didattica in presenza nelle scuole fino al 14 febbraio dopo alcune positività riscontrate

Il Sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, ha spiegato il perchè della decisione di sospendere la didattica in presenza alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado fino al 15 febbraio compreso.

“Si è concluso – ha spiegato – da poco il primo screening covid-19 con tamponi rapidi antigenici dedicato al Liceo Scientifico. Tutto il personale docente e non e tutti gli studenti sono risultati negativi. Abbiamo deciso di testare anche i bimbi della sezione della Scuola dell’Infanzia, dove qualche giorno fa, era stata riscontrata una positività nel corpo docente. Insieme ai bimbi, abbiamo sottoposto a screening anche alcuni genitori. Abbiamo riscontrato 8 positività di residenti nel nostro Comune e una non residente. In totale – ha continuato Florio – abbiamo effettuato 90 tamponi antigenici rapidi e di questi 9 hanno dato esito positivo. Questo dato porta, quindi, il quadro epidemiologico di Santa Croce, ad oggi, 4 febbraio 2021, in totale a 10 positivi, di cui 2 residenti, ma domiciliati altrove, comunicatomi, stamattina, dalla ASREM”.

“L’Amministrazione Comunale – ha continuato il sindaco di Santa Croce di Magliano – ha deciso di sospendere, dunque, vista la presenza di numerosi contatti familiari, le lezioni in presenza per le Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e di prorogare la sospensione delle Scuole dell’Infanzia fino al 15 febbraio 2021. Martedì 9 febbraio 2021 effettueremo un nuovo screening, rivolto a tutti gli studenti, docenti e personale non docente, rivolto sempre alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado. Rivolgiamo, ancora di più, appello accorato a tutta la popolazione, affinché partecipi nuovamente, al prossimo screening di massa organizzato in modalità drive-in per i giorni 13 e 14 febbraio prossimi. Continuiamo a confidare in una risposta il più ampia possibile, perché – ha concluso Alberto Florio – come dimostrato oggi, più testiamo, più possiamo spezzare le catene dei contagi”.