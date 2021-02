Ripalimosani, sindaco sospende lezioni in presenza. Si torna in classe lunedì. Su 239 test rapidi a personale, insegnanti e alunni, 10 positivi

Il sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, con ordinanza ha disposto per domani e dopodomani la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole del paese. Una decisione assunta in via precauzionale, alla luce dei dati sui positivi in paese e dopo lo screening sulla popolazione scolastica effettuato ieri al comune su iniziativa dell’amministrazione. Si sono sottoposti a tampone rapido personale tecnico, amministrativo, insegnanti e alunni. Su 239 test, 10 sono risultati positivi.

Dunque a Ripalimosani si torna a scuola in presenza lunedì.