Covid, un’altra vittima: muore una donna di 56 anni di Campomarino, ricoverata in Terapia intensiva

E’ salito a tre il numero delle vittime da Covid, nelle ultime 24 ore. L’ultimo decesso, in ordine di tempo è quello di una donna di Campomarino di 56 anni che era ricoverata in Terapia intensiva. Gli altri due pazienti deceduti sono un uomo di 83 anni di Toro, ricoverato in Malattie infettive e un 95enne di Bonefro che invece si trovava in Terapia intensiva. A Campomarino la situazione è critica, con 203 positivi certificati dai dati Asrem.