Dall’ultimo bollettino Asrem si registra un decesso. Si tratta di una donna di Campomarino di 56 anni, ricoverata in Rianimazione. E non si fermano i ricoveri, con 5 nuovi ingressi in Malattie infettive ed il trasferimento di due pazienti da quest’ultimo reparto in Terapia intensiva. Sono 78 i nuovi positivi dai 788 tamponi processati. E’ Termoli il comune con il maggior numero di nuovi contagi, 19, seguito da Campomarino con 14, Campobasso e Montenero di Bisaccia con 8, 4 casi a Petacciato. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal Covid. Sono invece 57 i guariti, di cui 10 di Campomarino, 5 di Campobasso e Termoli. Sale a 78 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 66 in Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 1318, gli asintomatici a domicilio 1235. I pazienti deceduti dall’inizio della pandemia sono 285, mentre i guariti sono in totale 7173. Sul fronte vaccini, ne sono stati somministrati 13079, di cui 7433 prime dosi e 5646 richiami.