Preoccupa la situazione a Campomarino dove negli ultimi giorni c’è stata una crescita esponenziale dei casi di Coronavirus. Quasi 70 contagi accertati solo in tre giorni e i numeri sono destinati a salire.

La crescita dei contagi ha messo in allarme tutti, l’Amministrazione comunale ha intenzione di chiedere alla Regione di prolungare la zona rossa, ritenendo che fino al 14 febbraio la situazione sarà ancora difficile. Intanto dalla settimana prossima partirà uno screening sulla popolazione, come ha spiegato il sindaco Pierdonato Silvestri intervistato da Telemolise. “Abbiamo acquistato mille tamponi e la settimana prossima in accordo con la Croce Rossa organizzeremo uno screening della popolazione gratuito in modalità drive in”. Al momento ci sono molte famiglie in isolamento ancora in attesa di tampone, ecco perché il sindaco di comune accordo con l’Asrem sta attivando un’altra iniziativa e cioè quella di realizzare un presidio a Campomarino dove sarà possibile effettuare direttamente il tampone evitando di recarsi a Termoli”.