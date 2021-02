Il secondo turno infrasettimanale dell’anno ha potuto confermare la leadership, per il momento incontrastata, del Campobasso che sembra non avere rivali in questo girone. Lo stesso Rieti, che pure sulla carta poteva rappresentare un avversario di spessore, si è sciolto come neve a Selvapiana dove i rossoblu sono stati effettivamente più forti e avrebbero potuto vincere anche con altri gol di scarto. La squadra di Cudini sorprende per la qualità e l’intensità delle prestazioni. Attacca ininterrottamente e segna con grandissima facilità. Ad oggi i numeri parlano meglio di qualsiasi altro commento: ben trentadue gol segnati, in tredici giornate, con dieci marcatori diversi, e dieci al passivo. Migliore difesa e migliore attacco, ma soprattutto, un primo posto che, quasi alla fine del girone di andata, spesso e mal volentieri i tifosi rossoblu erano costretti a guardare con il binocolo. Non fa mai male fare confronti con il recente passato che tutto ha raccontato fuorche i risultati attuali assolutamente strabilianti. Domenica Campobasso a Fiuggi senza Esposito squalificato e che si gode anche i suoi di numeri che, naturalmente, vanno di pari passo con quelli della squadra. Per Esposito cinque reti ed una serie di assist. Non solo: Bontà sale sul primo posto dei marcatori rossoblu. Ben otto gol dopo la doppietta al Rieti ed un cinismo sotto rete da fare invidia a molti attaccanti del girone F. Nel complesso poco meno della metà delle reti totali del Campobasso sono state segnate da centrocampisti: esattamente quindici su trentadue.

Sul fronte degli infortunati: Vitali sta recuperando anche se sente ancora dolore. Dovrebbe fare parte dei disponibili per Fiuggi. Mentre si sospetta un infortunio molto serio per Caricati. In queste ore si stanno facendo delle valutazioni. Chi chi sospetta pure la lesione del legamento del crociato. Le sensazioni non sono buone, ma si attende l’esito della risonanza.

La quindicesima di andata ha registrato il flop non solo del Rieti a Selvapiana, ma anche del Castelnuovo che ha di fatto regalato un punto al Sant’Elpidio. In grossa ascesa le quotazioni del Vastogirardi che da mercoledì sera è al quinto posto con ben ventitré punti in quattordici giornate. Un’enormità che premia il lavoro di Prosperi, ma anche di tutto lo staff e di chi ha costruito un organico sicuramente competitivo. La squadra vince con una certa puntualità e perde pochissimo, segnali anche di una buona tempra caratteriale. Anche lo stesso Prosperi a fine gara contro l’Albalonga era estremamente soddisfatto dei suoi e si è lasciato andare ai complimenti meritati. Recanatese – Vastogirardi si profila come una partita aperta a qualsiasi risultato e che, forse, potrebbe anche vedere sulla carta i molisani come leggermente favoriti. Certo è che il Vastogirardi va a Recanati con la mente libera e determinato a portare a casa i tre punti.

Fra le formazioni più in palla quel Castelfidardo di mister Lauro, bravo a compattare i suoi e a ritagliarsi lo spazio di squadra difficile da battere. I marchigiani domenica saranno ad Agnone contro una squadra che appare davvero in grossa difficoltà. L’Olimpia non riesce proprio a uscire da una crisi profonda di gol e di vittorie ed il Castelfidardo è fra i clienti peggiori del momento. In casa Olimpia confermate le dimissioni del direttore sportivo Strino.

Da annotare anche che la Vastese sta sentendo gli effetti della cura D’Adderio, per lui dieci punti in sei gare. Domenica Vastese sul campo del Sant’Elpidio. Il Notaresco proverà ad espugnare il campo di Giulianova, mentre un Tolentino decisamente arrabbiato per gli ultimi risultati avversi ospiterà l’Albalonga. Persiste la situazione di stasi in casa dell’Fc Matese: salta anche la partita di Pineto per i casi di contagio al coronavirus. È la quinta partita consecutiva rinviata per la squadra di Urbano che ha giocato l’ultima volta il dieci gennaio contro il Tolentino. La sconfitta di Castelfidardo ha indotto l’ormai ex tecnico del Pineto, Daniele Amaolo, a rassegnare le proprie dimissioni. Da ieri siede sulla panchina abruzzese il classe ‘83 Marco Pomante, ex capitano proprio del Pineto e cresciuto nelle giovanili del Pescara.