Calcio a 5, in A1 trasferta a Mantova per l’Acqua e Sapone. Serie B: altro stop per la Chaminade I rossoblu tornano in campo nel recupero martedì prossimo

Torna in campo il massimo campionato di futsal. Dopo la sosta per le nazionali, si gioca la 18 esima giornata in A1. L’Acqua e Sapone riparte dalla trasferta di Mantova. La capolista, +1 il vantaggio sul Pesaro con una gara in meno giocata, cerca il successo dopo un pareggio ed una sconfitta. Primo periodo semi-negativo, se così possiamo chiamarlo, per gli uomini di Scarpitti. La volontà dei pescaresi è quella di riprendere il cammino per confermarsi in vetta alla classifica e mantenere le distanza dal Pesaro. L’avversario di domani, il Mantova, è a quota 17 punti appena al di sopra della zona play out. Tuttavia, nel girone di ritorno in particolare, ogni sfida porta insidie maggiori, ecco perché servirà concentrazione massima per tornare al successo.

In anticipo questa sera torna a giocare la Feldi Eboli di Umberto Caruso. Dopo un mese di stop per casi di positività al covid, i campani ricevono l’Aniene dell’altro molisano Fabio Tondi. Sfida delicata per entrambe le squadra, Eboli alla ricerca di punti per restare in zona play-off, Aniene al penultimo posto in compagnia del Colormax Pescara.

Nel torneo di serie B, altro stop per la Chaminade, questa volta per la sosta prevista da calendario. Stagione dei rossoblu che non riesce a prendere il ritmo giusto dopo i tanti rinvii e lo stop per il nuovo protocollo dello scorso novembre. Rossoblu pronti a calarsi in una serie di impegni ravvicinati, si parte martedì prossimo in trasferta contro il Futsal Itria poi sabato prossimo, 13 febbraio, un altro recupero sempre fuoricasa contro il Molfetta. La Chaminade è la squadra ad aver giocato il numero minore di gare in tutto il girone G. Senza dubbio una condizione sfavorevole per via delle tante gare ravvicinate ma al contempo favorevole per cercare la risalita in classifica. Sono soli 3 i punti in graduatoria per la squadra di mister Cavaliere, da martedì prossimo si torna in campo per tornare a far punti dopo l’unico successo ottenuto la prima giornata di campionato.