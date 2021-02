Nel torneo di A2 stop al campionato, spazio ai recuperi. Turno di riposo previsto da calendario, non per il Cln Cus Molise che sarà ospite, domani dei Buldog di Lucrezia. Settimana intensa per i cussini, domani in provincia di Pesaro Urbino, poi martedì un altro recupero, al Palaunimol contro il Cassano, e sabato prossimo ancora una volta in casa la sfida al Castelfidardo. Tre match consecutivi per la squadra di Sanginario reduce dallo stop di Manfredonia. I pugliesi hanno inflitto la seconda sconfitta stagionale ai molisani, due battute d’arresto, entrambe contro il Manfredonia di Monsignori, vera e propria bestia nera. Una sconfitta condizionata senza dubbio dalle assenze in casa Cus Molise, senza dimenticare il valore della capolista che si conferma in vetta con +5 proprio su Barrichello e compagni. Classifica provvisoria considerato che il Cln ha due gare in meno rispetto agi avversari che guidano il girone C di A2. Parlando della sfida di domani, mister Sanginario, salvo miracoli della rifnitura, dovrà rinunciare nuovamente ai tre infortunati, Barrichello, Triglia e Roman. Tre assenze pesanti, i giocatori sono sulla strada del recupero e non è escluso un rientro già per la partita in programma martedì. Le assenze fanno parte del gioco, la squadra ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti anche con una rosa ridotta. Lucrezia a quota 11, ben 13 lunghezze in meno dei cussini con le stesse gare giocate. Match che rappresenta delle insidie, l’avversario deve muovere la classifica per evitare la zona play out, detto questo il Cus Molise, per continuare a sognare, deve per forza ritrovare subito la strada della vittoria. Notizie del girone, cambio di panchina per il Futsal Cobà esonerato Campifioriti al suo posto Antonio Ricci ex allenatore delle giovanili dell’Acqua e Sapone. Occhio alla squadra di Porto San Giorgio, pronta a risalire la classifica con tante gare da recuperare ed un roster di primissimo livello.