Il sindaco di Termoli ha firmato due ordinanze per limitare la diffusione del contagio. La prima è l’obbligo per i cittadini risultati positivi ai tamponi rapidi di dare immediata comunicazione al proprio medico e al Comune. Obbligo pure per i titolari dei laboratori privati di comunicare gli esiti positivi al Comune. L’altra ordinanza firmata dispone la sospensione della fiera del sabato di piazza del Papa per tutto il mese di febbraio.