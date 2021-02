Isernia, una donna in gravidanza scortata fino al “Veneziale” dai carabinieri, per mettere alla luce il suo bambino.

Una donna, in stato interessante e diretta all’Ospedale Veneziale di Isernia per partorire, si era fermata, con la sua auto e con i suoi due bambini, per riposarsi a bordo strada colta da un malessere riconducibile alla sua particolare condizione. Prontamente sono intervenuti i Carabinieri, che in questo periodo sorvegliano le strade con scrupolosità e accuratezza.



I militari, al fine di consentirle di raggiungere al più presto il pronto soccorso, evitando eventuali ritardi o inconvenienti lungo il tragitto dovuti ad un eventuale improvviso peggioramento delle condizioni , hanno così scortato la donna fino al nosocomio dove è stata poi prontamente accolta dai sanitari e trasferita al reparto di ostetricia.



La donna, nella circostanza ha espresso la sua riconoscenza all’Arma, per la pronta disponibilità offerta.