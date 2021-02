Il grande giorno è arrivato: sbarcati in Cina i marinai italiani. Gianluca Perino sabato sarà a Termoli

Share on Twitter

Share on Facebook

Il giorno dello sbarco è arrivato. All’alba (circa mezzanotte in Italia) i 7 marinai del mercantile Antonella Lembo, bloccati al largo della Cina da mesi, sono finalmente sbarcati. Gianluca Perino e i suoi colleghi sabato arriveranno in Italia. Il capitano termolese tornerà nella sua Termoli.

Ci ha comunicato telefonicamente tutta la sua gioia. Dopo essere saliti sul rimorchiatore che li ha raggiunti e che ha trasportato i marittimi del nuovo equipaggio, i 7 marinai dopo 30miglia di navigazione hanno raggiunto la terraferma. Ora, dopo tutti i controlli di prassi, si dirigeranno verso l’aeroporto di Pechino per il volo tanto atteso.

Ancora 7 giorni di attesa, invece, per l’equipaggio dell’altro mercantile italiano.

Finalmente si è risolto questo intrigo che va avanti dalla scorsa primavera. Ai due mercantili italiani è impedito di sbarcare in Cina perché trasportano un carico di carbone proveniente dall’Australia. Un vero e proprio ‘conflitto’ internazionale. Per permettere ai giovani marinai italiani di rientrare in patria si è reso necessario anche l’intervento del governo italiano. Ma l’attesa è stata lunga, estenuante.

Gianluca non vede l’0ra di riabbracciare la sua famiglia, i suoi amici e la sua città. Mancano solo poche ore.