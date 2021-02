Attività venatoria in zona di ripopolamento e violazione della normativa anti Covid, deferito in stato di libertà un cacciatore extraregionale dalla Stazione carabinieri forestale Trivento. Nei giorni scorsi, gli uomini della Stazione carabinieri forestale Trivento hanno deferito in stato di libertà un cacciatore extra regionale, che esercitava attività venatoria all’interno di una zona di ripopolamento e cattura sito in agro del comune di Fossalto. Per tali motivi, si è provveduto al sequestro del fucile e delle munizioni ed è stata elevata una sanzione amministrativa per mancato rispetto della normativa anti Covid. La normativa, infatti, vieta lo spostamento tra le regioni e per tale motivo è prevista una sanzione amministrativa di 400 euro.