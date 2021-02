“Umiliati e delusi”, i medici abbandonano il tavolo Covid regionale. La protesta contro la campagna vaccinale

Share on Twitter

“Umiliati e delusi”, si definiscono così i medici libero professionisti appartenenti all’Ordine professionale della Provincia di Campobasso. La vicenda, oggetto di una conferenza stampa, riguarda la campagna vaccinale in corso che, al momento, esclude dal novero delle figure a cui somministrare il siero, i medici di libera professione. Come sefgno di protesta, dopo le reiterate richieste inoltrate all’Azienda sanitaria regionale e rappresentate anche alla Regione Molise, è arrivata la decisione di abbandonare in segno di protesta il tavolo Covid regionale. Una situazione intollerabile, dice Carolina Di Vincenzo, presidente dell’Ordine provinciale di Campobasso.

Tra le categorie escluse e maggiormente a rischio, cis sono gli studi odontoiatrici, come sottolinea il Dott. Domenico Coloccia.