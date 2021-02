Pescopennataro è nel circuito sciistico regionale insieme a Capracotta

“Finalmente –esordisce Carfagna- la richiesta inoltrata a febbraio 2020, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dell’intera comunità che rappresenta e degli stakeholders del territorio, è stata accolta; nella seduta di ieri del Consiglio Regionale dove è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno a firma del consigliere Filomena Calenda (a cui va un ringraziamento particolare per aver fin da subito capito le nostre ragioni ed appoggiato la nostra richiesta) avente ad oggetto: “Sviluppo della montagna molisana. Estensione impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pescopennataro”.

Il nostro Comune, escluso in un primo momento, avrà tutte le carte in regola per essere inserito nel circuito turistico legato al comparto sciistico, con un concreto supporto alle sue attuali politiche di turismo e sport di montagna e della neve.