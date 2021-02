Capracotta, borracce in alluminio per gli alunni di Capracotta

“Insieme alla professoressa Maria Rosaria Vecchiarelli, dirigente del nostro istituto scolastico comprensivo, abbiamo distribuito a tutti i bambini e ragazzi del nostro plesso scolastico una borraccia di alluminio per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuire così a ridurre l’uso e il consumo di plastica”.

Candido Paglione, sindaco di Capracotta, ne da notizia attraverso i social.

«Un gesto semplice, – aggiunge il primo cittadino – ma che ha un forte significato ambientale. In questo modo, infatti, vogliamo promuovere la bontà e la sicurezza dell’acqua del nostro acquedotto e allo stesso tempo dare una mano concreta in direzione di un mondo sempre più plastic free. Insomma, più acqua del rubinetto vuol dire anche meno plastica e quindi maggiore rispetto per l’ambiente e per il futuro del nostro pianeta. Intanto, a breve, entrerà in funzione la “casetta dell’acqua” – aggiunge Paglione – che abbiamo posizionato a fianco dell’isola ecologica informatizzata. Un doveroso ringraziamento alla Ecocontrolgsm srl – ecoisole di Termoli per la generosità dimostrata nei confronti della nostra comunità».