Attribuiti 8 positivi all’Alberghiero di Termoli, la preside: “Nessuna notizia di casi accertati”

All’istituto Alberghiero di Termoli vengono attribuiti dal Comune 8 casi di positività, 7 tra il personale e uno studente ma la dirigente scolastica Maria Chimisso questa mattina ha convocato la stampa respingendo queste notizie sul contagio:

“Non c’è – ha detto la preside – nessun cluster, ho quotidiane interlocuzioni con l’Asrem e non ho ricevuto alcuna notizia di casi accertat”. Al Comune, però sono convinti del contrario.

La Chimisso, evidenziando l’azione preventiva messa in campo dall’inizio della pandemia, parla di rigore procedurale all’interno della scuola e a chiare lettere ribadisce che il virus è sempre rimasto fuori dalle aule dall’Alberghiero.

Durante la conferenza la preside ricorda la creazione, il 5 maggio scorso, del comitato per l’applicazione e la verifica dei protocolli in materia di Covid. Così come il vademecum di sensibilizzazione alle famiglie.

C’è tuttavia un altro aspetto da evidenziare, diversi sarebbero i cittadini in basso Molise, presumibilmente positivi, chiusi in casa, in attesa del tampone. E tra questi molti potrebbero essere studenti.