Covid: 4 le vittime, 78 i nuovi positivi e 71 guariti. Salgono i ricoverati: 71

Il bollettino dell’Asrem con l’aggiornamento sul Covid. Sale ancora il numero delle vittime. Altre 4 persone con Coronavirus hanno perso la vita: un uomo di 68 anni di Serracapriola e un 72enne di Termoli che erano ricoverati in Terapia Intensiva, un 82enne di Rotello che era in Malattie Infettive e una donna di 81 anni di Ripalimosani ospite della Casa di riposo del paese. Salgono a 276 le vittime dall’inizio della pandemia.

Sono 1065 i tamponi processati nelle ultime ore e 78 i nuovi positivi in 19 comuni. Il numero più alto a Termoli, con 14 contagiati, seguono Campobasso e Campomarino con 12 casi, 7 di Larino, 6 di Cercemaggiore, nei restanti comuni 3, 2 e 1 caso.

9 i nuovi ricoverati in Malattie infettive e una persona dimessa. Sono 71 le persone attualmente in cura al Cardarelli, di cui 65 negli Infettivi e 6 in Terapia Intensiva.

Sono 71 le persone guarite invece nelle ultime ore.