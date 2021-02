Consiglio regionale, scontro in aula sui presunti ”furbetti” del vaccino

Sotto la presidenza di Salvatore Micone si è riunito oggi il Consiglio regionale. In apertura di seduta, come da accordo assunto nella Conferenza Capigruppo della scorsa settimana, il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, anche nella veste di autorità sanitaria e di protezione civile, ha svolto delle informative all’Assemblea sull’emergenza Covid in Molise, sulla campagna vaccinale in atto e sulle attività poste in essere per il contenimento del contagio sul territorio regionale. Sono seguiti, sul tema, gli interventi dei Consiglieri Calenda, Romagnuolo, Niro, Primiani, Fanelli, Iorio, Nola, De Chirico, Greco e Di Lucente.

Il Consiglio ha quindi ripeso la discussione, già iniziata nella scorsa seduta, di una mozione a firma del Consigliere Aida Romagnuolo, avente ad oggetto “Riattivazione dei contributi per l’incentivazione del turismo scolastico e sociale”. E’ intervenuto per dichiarazione di voto il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma.

L’atto di indirizzo, che è stato approvato all’unanimità dall’Aula, impegna il Presidente della Regione e l’Assessore competente ad adottare tutte le iniziative atte a garantire la possibilità di riattivazione, alla ripresa dalle sospensioni per la pandemia da Covid 19, dei contributi regionali per l’incentivazione del turismo scolastico e sociale.

Il Consigliere Romagnuolo, inoltre, ha illustrato all’Aula una sua mozione avente ad oggetto “Implementazione di figure professionali e mediche presso il Consultorio di Termoli-Rischio chiusura”.

E’ intervenuto per dichiarazione il Consigliere Greco. La mozione è stata quindi approvata all’unanimità. In particolare l’atto di indirizzo impegna il Presidente della Regione ad un immediato interessamento presso le strutture competenti al fine di attuare tutte le misure necessarie per implementare con ulteriori figure professionali e mediche il Consultorio di Termoli per scongiurare la chiusura dello stesso.

Ancora il Consigliere Romagnuolo ha illustrato una sua mozione avente ad oggetto “Realizzazione delle “Stanze degli abbracci” nelle Residenze Sanitarie per Anziani del Molise”. L’atto di indirizzo, che è stato approvato all’unanimità dall’Aula, impegna il Presidente della Regione ad un immediato interessamento al fine di stanziare dei contributi per la realizzazione delle “stanze degli abbracci” in tutte le RSA del Molise. Gli stessi contributi potranno essere reperiti negli stanziamenti previsti per

le manifestazioni ed eventi di rilevante interesse che a causa dell’emergenza Covid non si sono potute realizzare nel Molise.

Il Consigliere Vittorino Facciolla, poi, ha illustrato all’Aula un suo ordine del giorno, sottoscritto anche dalla collega Fanelli, avente ad oggetto “Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Incentivare un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come previsto nell’obiettivo 8 dell’agenda 2030 dell’ONU”. E’ intervenuto per dichiarazione di voto, il Consigliere Nola. L’odg, che è stato approvato all’unanimità, impegna la Giunta regionale del Molise ad attivare programmi di educazione e percorsi di formazioni ai diritti umani e alla cittadinanza inclusiva secondo quanto contenuto nella Carta europea sull’educazione alla cittadinanza democratica e sull’educazione ai diritti umani del Consiglio d’Europa e nelle

Dichiarazioni delle Nazioni Unite rispettivamente sull’educazione e la formazione ai diritti umani e sul diritto alla pace. Si impegna altresì l’Esecutivo regionale ad avviare azioni concrete formulate con l’obiettivo di riconoscere “tutti i diritti umani per tutti”, contrastando ogni violazione degli stessi.

Il Consigliere Filomena Calenda, di seguito, ha illustrato un suo ordine del giorno avente ad oggetto “Sviluppo della montagna molisana”. Estensione impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pescopennataro”. E’ intervenuto per dichiarazione di voto il Presidente della Regione Toma. L’odg, che è stato approvato all’unanimità, chiede al Presidente della Giunta reginale che l’impegno assunto tramite la mozione avente ad oggetto “criticità stazioni sciistiche di Campitello Matese e Capracotta”, approvata dal Consiglio regionale in data 11 febbraio del 2020, sia esteso, alla pari dei comuni già considerati, anche al comune di Pescopennataro. Inoltre, in vista di un possibile tavolo permanente istituito per lo sviluppo della montagna molisana, si chiede di tener conto anche dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, degli steakholders, degli operatori

turistici ed economici del medesimo comune altomolisano.

Il Consigliere Micaela Fanelli, dunque, ha illustrato all’Aula una sua mozione, sottoscritta anche dal collega Facciolla, avente ad oggetto “Composizione Giunta regionale: parità di genere. Impegno al Presidente della Giunta regionale”. Sono intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Manzo, Iorio, Romagnuolo, Greco e il Presidente della Giunta Toma.

La mozione, che è stata approvata a maggioranza, con 11 voti favorevoli e 10 contrari, impegna il Presidente della Regione a nominare un Assessore donna, revocando uno degli uomini presenti nell’attuale composizione della Giunta o nominando un quinto Assessore donna. Si impegna altresì lo stesso capo dell’Esecutivo a conferire la delega alla parità di genere e alle diversità, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti sottesi ed eliminare le disuguaglianze di tutti i tipi, a partire da quelle di genere.

Il Consiglio regionale, infine, come da intesa raggiunta a seguito del confronto seguito alle dichiarazioni in apertura di seduta del Presidente della Regione sull’emergenza Covid, ha svolto il dibattito, al quale hanno preso parte per dichiarazione di voto i Consiglieri Pallante, De Chirico, Primiani, Romagnuolo, Cavaliere, Micone, Nola, Greco, Cefaratti, Di Baggio, Fanelli, Calenda, Iorio, D’Egidio, Di Lucente, Manzo e per la Giunta il Vice Presidente, Vincenzo Cotugno, sul testo di una mozione presentata dal Consigliere Vittorino Facciolla (che l’ha anche illustrata all’Aula), sottoscritta poi anche dai Consiglieri Fanelli, D’Egidio, Calenda e Romagnuolo, avente ad oggetto “Verifica elenchi vaccinali Covid”.

Con l’atto di indirizzo, che è stato approvato con 17 voti a favore e 2 astensioni, l’Assise, in considerazione delle notizie apparse sulla stampa locale secondo le quali nella nostra regione sarebbe stato somministrato il vaccino anti Covid a persone che non ne avrebbero avuto diritto in questa prima fase, in una percentuale pari al 14% del totale, impegna il Presidente della Regione, insieme al responsabile del Piano vaccinale in Molise, a verificare gli elenchi di tutte le persone a alle quali è stato inoculato il vaccino, notiziando, immediatamente dopo, il Consiglio regionale circa l’esito della verifica, anche attraverso la presa visione degli elenchi.